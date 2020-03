RIVM ‘steekt corona-thermometer in Brabant’: wat is er precies aan de hand?

Het RIVM is inmiddels gestart met een steekproef. Het instituut heeft aan alle ziekenhuizen in Brabant gevraagd of zij medewerkers die last hebben van hoesten, verkoudheid of koorts willen laten testen op het coronavirus. Op deze manier hoopt het instituut een beeld te krijgen of en hoe wijd het virus zich in de provincie heeft verspreid. RIVM-woordvoerder Harald Wychgel legt uit hoe het precies zit.