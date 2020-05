ROAZ: ‘Tussen 10 en 20 procent van verdachte patiënten in Brabantse ziekenhuizen blijkt corona te hebben’

Het ROAZ neemt vanwege de bezetting op de isolatie-afdelingen ook de verdachte gevallen mee, in tegenstelling tot het RIVM dat dagelijks de cijfers brengt rondom positief geteste mensen. Waarom het ROAZ andere getallen noemt dan het RIVM, valt hier te lezen.

Het ROAZ meldt dat er relatief veel nieuwe ‘verdachte’ patiënten zijn die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Die patiënten zijn dus nog niet getest op het virus. ,,Bij een lichte verdenking (bijvoorbeeld een kuchje, niezen of koorts) worden deze uit voorzorg eerst even apart gehouden en getest. In praktijk blijkt op dit moment dat van deze verdachte patiënten na testen tussen de 10 en 20% uiteindelijk corona blijken te hebben. Dus het aantal nieuwe COVID-patiënten is dagelijks beduidend lager dan het lijkt in de grafiek”, aldus het ROAZ in een verklaring. Nu komen er weer veel meer ‘reguliere’ patiënten naar de ziekenhuizen.

Er zijn tien sterfgevallen gemeld in de Brabantse ziekenhuizen. Bij de helft van die personen was het coronavirus vastgesteld, de andere helft had wel coronaverschijnselen, maar is niet getest. In totaal liggen er nu ongeveer 80 patiënten op de Brabantse ic's waarvan het vermoeden bestaat dat zij het coronavirus hebben. Het merendeel daarvan is positief getest. Dat aantal blijft al een paar dagen rond de 80 schommelen.

Op de andere afdelingen in de Brabantse ziekenhuizen liggen een kleine 200 mensen met coronaverschijnselen. Iets meer dan de helft daarvan is positief getest. Er is nog altijd een daling zichtbaar in het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.