Rob Bouwman uit Helmond wint de Zilveren Narrenkap

Waarom moest Soufiane dood?

27 januari Breda - Het heeft er alle schijn van dat Soufiane Z. (25) op dinsdag 9 januari door twee goede vrienden in koelen bloede is vermoord. Het vorige week in Marokko begraven slachtoffer is doodgeschoten in een 'safe-house', een flat aan de Roeselarestraat in Breda, vermoedelijk toen hij lag te slapen.