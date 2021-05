Rob Kemps blij verrast met Frans chanson van Snollebollekes-hit Links Rechts: ‘Fantastisch!’

Nieuwsover­zicht | Undercover-ac­tie van agent die zelfmoord pleegde was in Zevenberg­schen Hoek - Veel Brabanders opgepakt en beboet om coronafees­ten

25 april Hij had het zwaar, raakte bijna verstrengeld in een liefdesrelatie met zijn doelwit en wilde graag terug naar zijn gezin. Maar naar de agent die maandenlang een undercover-actie voerde in Zevenbergschen Hoek werd door zijn leidinggevenden niet geluisterd. Het gevolg: recentelijk maakte hij een eind aan zijn leven. Verder was vandaag het zoveelste coronafeestje in het nieuws. In Breda werden 100 mensen op de bon geslingerd en in Vlijmen arresteerde de politie 20 feestvierders.