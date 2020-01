‘Rob Scheepers checkt uit’: bekijk de nieuwjaarsconference terug

Ambitieus plan Textielmu­se­um in Tilburg, groter en eigentijds

9:00 In het TextielLab van het Textielmuseum, tussen de geavanceerde weef- en breimachines, hangt een gordijn met zonnecellen. Het is ontworpen in het Textielmuseum in Tilburg en wordt nu in Amerika uitgewerkt. Het gordijn typeert de toekomst van het Textielmuseum zoals directeur Errol van de Werdt voor ogen heeft.