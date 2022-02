Luchtkwali­teit in Brabant is een ziektema­ker: ‘En daar kun je niet aan ontsnappen’

DEN BOSCH - De Brabantse lucht is minder schoon dan in de rest van het land. Wie en wat zijn de grootste vervuilers? Dat weet Brabant steeds beter door te meten. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, zijn we uiteindelijk ook vooral zelf aan zet.

26 februari