ROC Nijmegen levert zes kampioenen: Floor uit Gennep is de beste schoonheidsspecialiste

Conny Helder flirtte al jaren met de politiek: ‘Zonder corona was ik misschien al eerder minister geweest’

DEN BOSCH - Ze werd tijdens de coronacrisis de beschermvrouwe van de ouderenzorg. Riep zich schor om de aandacht van Den Haag te trekken. Nu zit Conny Helder, die al 25 jaar in Den Bosch woont, zelf in het kabinet. Als minister van Langdurige Zorg en Sport. ,,Je hebt als minister geen proeftijd of zo.”

2 april