Rockband Pyro bouwt spanning op voor debuutplaat: ‘Iedere twee maanden een nieuwe single’

Down to earth-verhalen over zowel de mooie momenten als de struggles, dat is het thema van de nieuwe muziek. ,,Verhalen over het gewone leven. Verhalen die ik om me heen hoor van vrienden en familie. En verhalen die met mijzelf te maken hebben”, aldus Pyro-brein Bas Soetens.

Quote De zoektocht naar het juiste jasje om nummers in te stoppen, vind ik te gek Bas Soetens

Groots en energiek, maar ook warm en intiem

In tegenstelling tot eerdere EP’s wisselt Soetens de energieke rockmuziek af met andere genres. ,,Ik ben op zoek naar hoe ik aangename, warme liedjes kan zingen met mijn stem. Op die manier zetten we een breed scala aan nummers neer: een softe ballad, een feelgoodtrack à la George Michael en een episch stadion-anthem, er komt van alles aan.”

Daarmee doet Soetens onbewust de bandnaam eer aan: ,,Pyro betekent vuur: het straalt kracht en energie uit, maar ook warmte en intimiteit. Het vlammetje doen overslaan door het energieke, en tegelijkertijd de warmte van vrienden en familie voelen”, vertelt hij.

Het productieproces voor dit album verschilt van de vorige EP’s: ,,Toen ging ik met drie muzikanten de studio in, zonder ideeën of visie. Deze keer zocht ik naar een producer die de sound groots en modern kon maken, en tegelijkertijd warm en intiem.

Een raar proces

Soetens vond die kwaliteiten in producer Niels Zuiderhoek, die eerder samenwerkte met grote Nederlandse artiesten als Kensington, Maan, Jonna Fraser en Ilse DeLange. ,,Ik schrijf zelf altijd de liedjes, en met Niels zet ik de puntjes op de i. We kijken samen hoe de tracks het beste binnenkomen.”

Het eerste nummer uit de reeks, Wiser, namen ze in de coronaperiode op en is al uitgebracht (zie clip hieronder). ,,Dat was een raar proces, want alles moest online. Ik ben trots op het eindresultaat.” Voor de volgende vier nummers doken Soetens en Zuiderhoek wél de studio in. In Berlijn, want daar woont de producer. ,,Daar zitten ook twee ballads tussen, terwijl dat bij één van die twee niet de insteek was. Die zoektocht naar het juiste jasje om de nummers in te stoppen vind ik te gek.”

Soetens was in de coronaperiode geselecteerd voor de Music Hub, een ontwikkelingsprogramma voor veelbelovende artiesten. De handvaten die werden aangereikt, gebruikt Soetens voor de nieuwe muziek. ,,Zo ben ik in contact gekomen met een studio in Eindhoven die hologrammen en andere futuristische dingen maakt. Dat gaan we gebruiken voor het nummer Invisible.”