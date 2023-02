Roemeen sloeg vrouw op camping in Bakel, maar wurgde hij haar ook?

Na jaren van discussie wordt de optocht in Waspik nu korter: ‘Hopelijk trekken we twijfe­laars over de streep’

WASPIK – Met de kernen Boven en Beneden is Waspik een vrij uitgestrekt dorp. Dat betekent dat de carnavalsoptocht op voorhand vrij lang is. Deelnemers spreken al jarenlang de wens uit de optocht in te korten: dat gaat nu gebeuren.

