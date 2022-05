Roemeense chauffeur biedt excuses aan voor hulp bij beroven van oudere mensen in Brabant, Gelderland en Limburg

,,Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die in juni en juli zijn beroofd.” Dat zei de 33-jarige chauffeur van een Roemeense groep, die geld roofde van oudere mensen bij pinautomaten in dorpen nabij de Duitse grens in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. De man hield bij het gerechtshof in Den Bosch vol dat hij niet was betrokken bij andere diefstallen, in maart en april 2019 .

Zijn advocaat vroeg in hoger beroep dan ook om oplegging van een flink lagere straf, dan de 5 jaar cel die de Roemeen eerder kreeg van de rechtbank. De chauffeur zou een deel van de tijd dat de groep in Nederland actief was, in Duitsland aan het werk zijn geweest. Hij had een arbeidsovereenkomst en loonstrook om dit aan te tonen. Ook zijn vriendin ondersteunde dit alibi.

De rechters concludeerden in juni 2020 dat de Roemeen met twee landgenoten (21 en 26) deel uitmaakte van een groep die naar Nederland kwam om te roven en te stelen. Mobiel banditisme, noemden zij dat. De verdachte reed het duo rond in de Duitse Audi A3 van zijn oom. De verdachte deed zelf niet mee met de berovingen en was daardoor slechts ‘medeplichtig’. De rechtbank omschreef zijn rol desondanks als van ‘bovengemiddeld gewicht’. De andere mannen hadden namelijk geen rijbewijs.

Wijde gebaren

De Roemenen gingen bij de diefstallen als volgt te werk. Als een slachtoffer ging pinnen, ging een man naast of gedeeltelijk voor hem staan. Hij leidde de pinner daarbij af met een krant, folder of stuk papier. De man maakte hierbij wijde gebaren en sprak in een vreemde taal.

Het slachtoffer verloor hierdoor het zicht op zijn scherm en zag niet dat de man stiekem 800 euro intoetste. De dieven zagen vaak kans om ongezien het geld te pakken. Slachtoffers merkten vaak pas thuis dat zij waren bestolen. De meeste slachtoffers waren oudere mensen: op één persoon na waren ze allen boven de 65.

De 21-jarige hoofdverdachte kreeg voor negentien diefstallen, waarvan zes met (duw)geweld, een celstraf van acht jaar en zes maanden. Deze Roemeen ging niet in hoger beroep, maar verklaarde als getuige wel dat hij een aantal keren alleen werkte. De 26-jarige medeverdachte, betrokken bij twaalf incidenten had een celstraf van vijf jaar gekregen. Hij stelde ook dat hij deels onterecht was veroordeeld en claimde als alibi een verblijf in Spanje.

Uitspraak over 28 dagen.