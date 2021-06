Roep om onderzoek na verkrachtingen onder toezicht in Brabant

Meerdere invallen in Brabant binnen wereldwij­de politieac­tie, FBI zag foto's van ‘honderden tonnen coke’

8 juni Binnen de grote internationale politieactie Trojan Shield zijn ook in Brabant meerdere invallen gedaan. In Overloon werd een drugslab ontdekt, in Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Herpt en Eindhoven werden geld en goederen in beslag genomen. In Geertruidenberg werd ook iemand opgepakt. In Boxtel werd een doorzoeking gedaan, maar niemand aangehouden. Dat bevestigt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie.