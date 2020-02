Romantisch dineren bij McDonald’s tot blind date escaperoom: dit kun je doen op Valentijnsdag in Brabant

Nog één nachtje slapen en dan is het de dag van de liefde: Valentijnsdag. Een dag waarop je jouw geliefde net een beetje extra laat merken hoe veel je om hem of haar geeft. Dat kan met een bos rozen of een romantisch diner bij kaarslicht. Dat is natuurlijk altijd goed. Maar wie dit jaar met iets origineels wil komen, is op deze plekken in Brabant aan het juiste adres.

Tilburg

Dat liefde door de maag gaat, is algemeen bekend. Je kan je lief mee uiteten nemen naar een chic restaurant, maar origineel is anders. De McDonald's heeft daarop het antwoord: een romantisch diner bij je favoriete fastfoodketen. De tafel wordt romantisch gedekt en er wordt een heus 3-gangen menu geserveerd.

Heb je juist nog geen date, maar ben je wel op zoek naar de ware? En hou je wel van een spontane uitdaging? Bij de Voltage kan je als vrijgezel meedoen aan een escaperoom. Je wordt met handboeien aan elkaar vastgemaakt en dan is het de bedoeling dat je samen ontsnapt.

Volledig scherm Romantisch dineren in de McDonald’s. Afbeelding ter illustratie. © ANP

Breda

Wat is er nou leuker dan samen met je date koprollen of salto’s maken en over obstakels te springen op trampolines? Dat is een keer wat anders dan elkaar verliefd in de ogen aanstaren bij kaarslicht, dachten ze bij Street Jump Breda. En het mooie is, je date mag nog gratis mee naar binnen ook.

Is jullie liefde permanent, net als een tattoo? Vereeuwig dan samen met je partner die liefde door een afspraak te maken bij De Tattoo Zaak. Speciaal voor Valentijnsdag krijg je 50% korting op een tweede tattoo, als het dezelfde is.

Roosendaal

Wie verliefd is, is met zijn hoofd de hele dag in de wolken. Bij Indoor Skydive Roosendaal nemen ze dat letterlijk, want op Valentijnsdag kan je er samen met je lover valentijnsvliegen. Wolken zal je in de windtunnel niet zien, maar je zweeft er wel!

Alleenstaand en zin in een gezellige avond met Valentijnsdag? Geen zin om die avond alleen op de bank door te brengen? Dan kan je bij De Beren aanschuiven bij de valentijnstafel. Een grote tafel wordt die avond gedekt voor iedereen van alle leeftijden om gezellig te kletsen, eten en te drinken.

Volledig scherm Met Valentijnsdag kun je samen met je geliefde skydiven in Roosendaal. © Indoor Skydive Roosendaal

Den Bosch

Wil je lekker losgaan met je geliefde of ben je juist nog op zoek naar een date om de hele avond mee te dansen? Smèrrig organiseert speciaal voor deze liefdevolle dag een valentijnsfeestje in de Van Aken aan de Tramkade.

Een hartje is hét symbool van de liefde en Italië is het land van de liefde. Dat weten ze bij de Jumbo in het centrum van Den Bosch ook en daarom hebben ze die twee gecombineerd. De uitkomst? Je kan er op Valentijnsdag een hartvormige pizza kopen. Ideaal voor een date thuis!

Volledig scherm Hartjespizza bij de Jumbo in Den Bosch. © Jumbo City Den Bosch Hofvijver

Eindhoven

Wil je het eens over een totaal andere boeg gooien? Ga dan met je plus één naar de De-Co-Date. Dit experimentele collectief organiseert een massage cursus in het Baltan laboratorium, waar een speciale ruimte is aangekleed met zachte stoffen en kussens. Een professionele masseur geeft uitleg, waarna je samen mag oefenen.