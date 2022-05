Rondjes fietsen door het Land van Cuijk: drie uitgestippelde routes

Stickers

De routes en de opengestelde bedrijven zijn terug te vinden in de speciale flyer van het Verrassend PlatteLand van Cuijk. Deze is in de gehele regio bij tal van (toeristische) bedrijven gratis verkrijgbaar.

Rondje 33

Het inmiddels traditionele Rondje 33, langs de kernen van de nieuwe gemeente Land van Cuijk, is geschikt voor wielrenners, maar ook voor mensen met een e-bike. Verder is hij gewoon te rijden als familietocht. Voorheen was het Rondje 33 gekoppeld aan Daags na de Tour, maar nu is gekozen voor zondag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen voor een afstand van 133, 95 of 80 kilometer voor de sportieve fietsers en 45 kilometer voor liefhebbers en e-bikers. De start is op Raadhuisplein in Boxmeer.