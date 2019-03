Roos (17) en Shana (16) liepen hersenletsel op, een Tilburgse klas leert hen hoe ze weer kunnen leren

Wat is het ergst? Geboren worden met hersenproblemen of die later in je leven oplopen door ziekte of een ongeval? Wie zal het zeggen? Feit is dat je in het laatste geval beseft wat je moet missen, dat je niet meer kunt wat je eerst wel kon. Je leven is uit elkaar gescheurd en jij zit met twee stukken: een van voor en een van na het letsel. Dat kan leiden tot frustraties en deuken in je zelfvertrouwen. Zeker ook bij kinderen die nog zoveel te leren hebben, over zichzelf, het leven, en zeker ook op school. Maar wat als je het allemaal niet meer in je hoofd gepropt krijgt?