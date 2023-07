RoosendaalLive, rondleidingen en zomerconcerten: dit is er te doen in de regio

met video Brand breekt uit in bagage van reiziger in NS-trein: passagier raakt lichtge­wond

OUDENBOSCH - In een trein die tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe reed is donderdag iets na middernacht brand uitgebroken. ,,Iets in de bagage van een van de passagiers is in brand gevlogen", licht een woordvoerder van NS vrijdagochtend toe.