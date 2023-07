Roosendaalse para-atlete Kiki Hendriks debuteert op WK: ‘Dit is geen ondankbare vierde plaats’

Een vierde plaats, op vier honderdsten van het brons. Veel topsporters zouden flink balen van dat resultaat. Kiki Hendriks niet. De 22-jarige para-atlete uit Roosendaal liep op haar eerste wereldkampioenschappen naar een vierde plaats op de 100 meter: ,,Vooraf was dit mijn doel, dus mijn toernooi is geslaagd.”

Voor Hendriks kwam haar deelname aan de WK para-atletiek in Parijs als een verrassing. Ze had voldaan aan de kwalificatie-eisen, maar toen de Nederlandse selectie bekend werd gemaakt, stond haar naam niet op de lijst. Elk land mag maximaal drie atleten per onderdeel afvaardigen en Hendriks was de Nederlandse nummer vier. Pas toen regerend paralympisch kampioene Marlène van Gansewinkel zich met een blessure afmeldde, werd ze alsnog toegevoegd aan het team.

,,Het was wel omschakelen”, erkent Hendriks. ,,Ik was in voorbereiding op andere wedstrijden en ineens ging ik naar de WK. Er moest nog van alles geregeld worden. Pas tijdens het laatste trainingskamp begon het door te dringen dat ik mijn eerste WK ging lopen. Het gevoel was dubbel. We trainen dagelijks met elkaar, dus ik gun Marlène haar plekje. Maar voor mij is dit natuurlijk een geweldige ervaring, die me in de toekomst verder gaat helpen.”

Bacterie

Hendriks liep als peuter de meningokokkenbacterie op. Ze werd erg ziek en raakte in coma. Toen ze na drie weken wakker werd, waren haar linkeronderbeen, rechterhand en de vingers van haar linkerhand afgestorven, dus moesten deze geamputeerd worden. Vijf jaar geleden werd na tal van operaties besloten ook haar rechteronderbeen te amputeren.

Ik wilde bij de beste vier eindigen, om zo voor Nederland een startbe­wijs voor de Paralympi­sche Spelen te verdienen Kiki Hendriks

Op twee blades – protheses om te rennen – vond Hendriks haar weg naar de top in de parasport. Van THOR in Roosendaal verhuist ze naar Team Para Atletiek in Amsterdam. Daar traint ze nu met Van Gansewinkel en Fleur Jong, die op de 100 meter in Parijs de wereldtitel opeiste. Hendriks vertelt: ,,Door samen te trainen, maken we elkaar sterker. Fleur heeft bovendien dezelfde beperking. Ook zij verloor haar onderbenen en vingers door een bacterie. We lopen allebei op twee blades. Het verschil tussen ons? Fleur is sneller bij de start. Daar kan ik nog veel winnen.”

Paralympische Spelen

Van Gansewinkel en Jong gaven hun teamgenoot mee te genieten van haar eerste WK. ,,Ze zeiden: ‘Nu verwacht niemand iets van je, daarna wordt het moeilijker’”, lacht de Roosendaalse. ,,Maar ik wilde bewijzen dat ik mijn plek had verdiend. Ik wilde bij de beste vier eindigen, om zo voor Nederland een startbewijs voor de Paralympische Spelen te verdienen. Dat is gelukt. Het ticket is nog niet voor mij, dat kan ik pas volgend jaar verdienen.”

Opnieuw zijn er dan vier Nederlandse vrouwen die jagen op maximaal drie startbewijzen. Naast Hendriks, Van Gansewinkel en Jong is dat Kimberly Alkemade, die op de WK vijfde werd op de 100 meter. ,,De concurrentie is moordend”, beseft Hendriks. ,,Maar dat haalt het beste in ons allemaal naar boven, het niveau gaat omhoog. Je moet gewoon zorgen dat je niet nummer vier bent. Zo simpel is het.”

Volledig scherm Kiki Hendriks © ANP / Imago Sportfotodienst GmbH