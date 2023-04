Roosendaler Bilal Ould-Chikh maakt zich onmogelijk bij FC Volendam en wordt ‘tot nader order’ uit de selectie gezet

Filou Oostende in ‘Strijd der Lage Landen’ opnieuw te sterk voor Heroes

Heroes heeft in de BNXT League wederom niet kunnen winnen van een Belgische tegenstander. In een goedgevulde Maaspoort werd de officieuze ‘Strijd der Lage Landen’ in het voordeel van Filou Oostende beslecht. De recordkampioen van België was met 76-86 te sterk voor de Nederlandse recordkampioen. Het betekende alweer de zesde nederlaag voor Heroes in deze crossborderfase.