Roots van nieuwe Unilever-topman liggen in Rucphen; van krantenbezorger tot CEO

Leven met en na kanker valt vaak niet mee, het platform Shit or Shine probeert te helpen

VEGHEL - Vermijd je het leven of pik je de draad weer op? Kanker hakt erin, dat staat vast. Vaak hebben mensen veel last van vermoeidheid en angst. Het jonge online platform Shit or Shine helpt steeds meer vrouwen er beter mee om te gaan.

1 februari