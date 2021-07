Rowin Hellings uit Helmond kocht ook als 18-jarige een ticket voor een ruimtereis, maar híj ging niet en was wel bijna al zijn geld kwijt

Zwanendra­ma is nog niet afgelopen, na dood vijf jonkies zijn ook pa en ma ernstig ziek

21 juli VUGHT - Alsof het zwanendrama in Vught nog niet erg genoeg was. Begin deze maand verloren vijf jonkies het leven. Binnen 24 uur. En nu zijn ook hun pa en ma ernstig ziek. ,,We dachten eerst dat ze aan het rouwen waren over hun jongen, maar nu blijken ze er ook heel slecht aan toe te zijn. De hele wijk leeft mee.”