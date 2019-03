Royaal wonen in Midden- en Oost-Brabant: 10 dure woonhuizen voor deze Open Huizen Dag

VideoOp zoek naar een eigen paleis in het oosten van Brabant? Of - voor degenen met een iets minder dikke portemonnee - altijd al eens een miljoenen villa van binnen willen zien? Grijp dan 30 maart je kans tijdens de Open Huizen Dag. Wij stelden alvast een lijstje samen met 10 dure huizen op Funda, zodat je zaterdag precies weet waar je moet zijn. Een overzicht van de pareltjes uit de regio's Tilburg, Den Bosch, Oss en de Bommelerwaard.

10. Wat hebben een hoog herenhuis, een lap kunstgras met trampoline, uitzicht op het Heunwiel en negen kamers met elkaar gemeen? Je krijgt het allemaal voor 895.000 euro. Deze hoge villa in Vught is voor de oorlog, in 1922, gebouwd en bevat nog vele authentieke details zoals glas-in-lood ramen.

9. Dit landhuis in Hedikhuizen ziet er van buiten uit alsof het een paar eeuwen geleden gebouwd is, maar schijn bedriegt. Deze prachtige woning is in 1998 gebouwd met duurzame materialen en heeft zelfs het energielabel-A. Zelfs de inrichting heeft iets van vroeger, met een hemelbed in de master bedroom en een kroonluchter in de badkamer. Als de tuin niet groot genoeg is, dan ben je via een trap over de dijk zo in het weiland. Dat allemaal voor ‘maar’ 899.000 euro.

8. Wanneer je landhuis 't Biediefke betreedt, ga je 100 jaar terug in de tijd. Wanneer je altijd al hebt willen weten hoe ze in die tijd hun huis inrichtte, dan moet je zaterdag vooral hier een kijkje nemen. Binnen lijkt het namelijk alsof de tijd sinds de bouw van dit huis in 1920 stil heeft gestaan. Voor 935.000 koop je dit woning, maar wanneer je de boel wil moderniseren komt daar zeker nog wat meer bij kijken.

7. Wanneer je naast een luxe woonhuis ook voldoende werkruimte zoekt voor je hobby of werk, dan is deze witte villa in Hilvarenbeek perfect. Naast een groene omgeving, kan je hier ook ontspannen in een privé sauna of biljartruimte in de kelder. Vraagprijs: 975.000 euro.

6. Wakker worden onder originele houten balken, wandelen door een eigen park, baantjes trekken in een verwarmd zwembad en douchen onder in een ruime inloop regendouche. Klinkt als een droom. Dat hoeft het niet te zijn, wanneer je 985.000 euro aftikt voor deze riante woonboerderij in Zijtaart.

5. Deze villa in Oisterwijk stond eerst te koop voor 995.000 euro, maar daar hebben de eigenaren nog een ton bovenop gedaan. Deze villa staat al 4 maanden te koop; waarom ze voor een verhoging gekozen hebben is ons niet duidelijk. De woning is in perfecte staat van onderhoud, alleen de tuin kan nog wat meer aandacht gebruiken.

4. Wat lijkt op een oude boerderij, is eigenlijk een modern en goed geïsoleerd (energielabel A) nieuwbouwhuis uit 2003. Op deze plek stond tot die tijd een boerderij uit 1800, maar die is compleet vervangen. Wel zijn de stenen hergebruikt, wat dit stulpje alsnog het historische uiterlijk geeft. Het is van alle gemakken voorzien. Met de drie badkamers heeft een gemiddeld gezin nooit meer gedoe over wie het eerst in de douche mag. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan, ook al is er na zes maanden anderhalve ton vanaf gedaan. Het pand kost nu een keurige 1.350.000 euro.

3. Voor een paar euro meer heb je ook deze uitgebreide boerderij in Hurwenen, Bommelerwaard. Met woonkwaliteit anno 2018, aldus de makelaar. Al is het huis zelf al bijna 180 jaar oud. Het is een lekker speels dijkhuis: boven loop je vanuit je voordeur zo de dijk op, een dikke verdieping lager ligt je achtertuin. Het uitzicht moet bijzonder zijn: je kijkt op natuurreservaat De Hurne Kil uit. Daar mag je overigens wel 1.369.000 euro voor neertellen.

2. We weten niet of dit landgoed bedoeld is voor één of voor meerdere gezinnen. Het heeft een woonkamer met veel verschillende zitjes, parkeerruimte voor 9 auto's en twee badkamers. Om dan nog maar te zwijgen over de gigantische tuin eromheen. De makelaar waarschuwt: voor het bedrag van 1.629.000 euro heb je naast dit landgoed ook een weiland van 14.160 vierkante meter. Gezien de grootte van de tuin kan het geen kwaad om een tuinman in te huren.

