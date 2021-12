Rudie wordt door niemand gemist: hij was de enige bij zijn eigen crematie

video Koude dagen in aanloop naar kerst, maar 'kleine kans op sneeuw’

De komende dagen wordt het in de aanloop naar kerst koud met vorst en mogelijk valt er ook een beetje sneeuw. Dat komt goed uit, want morgen is het de eerste winterdag. Waarschijnlijk krijgen we geen witte kerst, want de kans is groot dat het kwik komend weekend weer stijgt.

20 december