Ruim 14.000 verkeersongelukken in een jaar in Brabant: meeste incidenten in Eindhoven, Tilburg en Breda

CIJFERS EN KAARTJEBijna 1 op de 6 Nederlandse verkeersongevallen vindt plaats in Noord-Brabant. In 2020 werden er binnen de provinciegrenzen ruim 14.000 verkeersongelukken geregistreerd, wat neerkomt op 13,7 procent van het totale aantal ongevallen in Nederland. De meeste incidenten vonden plaats in de grote Brabantse steden Eindhoven, Tilburg en Breda.

Dat blijkt uit een analyse van Independer, op basis van data van de politie en Rijkswaterstaat. In Brabant gebeurden de meeste verkeersongelukken in Eindhoven. Daar werden in het jaar 2020 in totaal 1713 verkeersongevallen geregistreerd, waar een of meerdere verkeersdeelnemers bij betrokken waren.

Tilburg staat op een tweede plaats met 1411 ongevallen, gevolgd door Breda op de derde plaats met 1288 verkeersongelukken. Den Bosch (862) en Roosendaal (547) staan op een vierde en vijfde plaats.

Meeste risico in Moerdijk

Wanneer het aantal verkeersongelukken wordt afgewogen tegen het inwonersaantal, is de kans op een ongeval het grootst in Moerdijk. Per 1000 inwoners werden hier vorig jaar 11,3 ongelukken gemeld. Dat is bijna twee keer hoger dan het landelijke gemiddelde van 5,9 verkeersongevallen per 1.000 inwoners.

Ook in de gemeenten Oirschot (10), Geertruidenberg (8,9) en Eindhoven (7,3) ligt het aantal ongelukken per 1000 inwoners hoog. De helft van alle Nederlandse geregistreerde verkeersongevallen, waarbij ook het type weg bekend is, gebeurde in 2020 op een rechte weg (50,2 %). Dit waren vooral kop- of staartbotsingen en ongelukken waarbij voertuigen in de flank geraakt werden. Ook verkeersongevallen op kruispunten (22,8%) kwamen vorig jaar relatief vaak voor.

Dodelijke ongevallen

De meeste dodelijke ongevallen in Brabant vonden in 2020 plaats in Meierijstad. Daar vielen acht doden bij verkeersongelukken. In Rotterdam overleden de meeste mensen bij een verkeersongeval (17), gevolgd door Amsterdam (14). In Eindhoven en Breda vielen het afgelopen jaar vijf doden, in Tilburg waren dat er vier.

In totaal werden er 14.168 verkeersongevallen geregistreerd in Noord-Brabant. Twee provincies torenden daar nog bovenuit: in Noord-Holland vonden 16.592 ongelukken plaats, in Zuid-Holland waren dat er 26.056.

Benieuwd naar het aantal verkeersongevallen in jouw gemeente? De cijfers vind je op deze kaart:

