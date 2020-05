Ruim 2300 Brabanders meer overleden dan normaal deze tijd van het jaar

In de eerste negen weken van de coronacrisis, week 11 tot en met week 19, overleden in totaal naar schatting 2305 mensen in Brabant meer dan je in deze periode zou verwachten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In totaal overleden bijna 6500 Brabanders, terwijl er zo'n 4189 mensen zouden zijn overleden als er geen epidemie was geweest. Dat komt neer op een oversterfte van 55 procent. Daarmee is Brabant de op een na hardst getroffen provincie. De geschatte oversterfte was in Limburg het grootst: 58 procent meer doden dan verwacht. Landelijk gezien ligt het percentage op 32 procent. In Groningen was geen sprake van oversterfte.

Het CBS legt uit dat het aantal verwachte overledenen geschat is op basis van het aantal overledenen in de voorgaande weken, gecorrigeerd door seizoensgebonden factoren. Het CBS, Amsterdam UMC en RIVM houden sterftecijfers bij per week.

In week 19 (4 mei tot en met 10 mei) is in bijna alle provincies het aantal overledenen op het niveau dat normaal is die tijd van het jaar. Er overleden vorige week in Nederland zo'n 3000 mensen, terwijl er naar schatting zo'n 2900 mensen zouden zijn overleden zonder epidemie.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3134 mensen per week. Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5078 in week 14.

Oversterfte per provincie