Ruim 7 miljoen in de plus, maar Woensdrecht blijft alert: ‘Nuttige buffer als Rijk gaat beknibbelen’

Buurt is tegen komst van 200 logeerplek­ken Emmaus Helvoirt: ‘Dat heeft niets met de Oekraïners te maken’

HELVOIRT - Bezinningscentrum Emmaus wil op zijn terrein in Helvoirt vier (tijdelijke) logiesgebouwen plaatsen met tweehonderd bedden. In eerste instantie zijn die voor de opvang van Oekraïners. De buurt is tegen en vreest dat de uitbreiding permanent wordt.