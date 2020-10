Ruim 800 nieuwe besmettingen in Brabant, landelijk nieuw dagrecord

Nieuwsover­zicht | Avondklok nieuw wapen tegen corona in Brabant? - Na 16 jaar resten gevonden van vermiste man

5 oktober Horeca in Brabant vinden dat sluiting om 22.00 uur niet genoeg helpt tegen verspreiding van het coronavirus. Ze pleiten daarom voor een avondklok. De burgemeester van Breda ziet daar ook wel iets in. Vandaag was er opnieuw een recordaantal nieuwe besmettingen. Reusel-De Mierden is relatief gezien koploper van Nederland.