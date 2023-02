Ruim een jaar later moet Rik (17) nog voor de rechter komen omdat hij in de trein geen mondkapje droeg

met video Ajax worstelt zich naar zege tegen dapper RKC en blijft in spoor van Feyenoord en AZ

Net als eerder dit seizoen in Waalwijk, is Ajax uit de klauwen van RKC ontsnapt. Ook onder de nieuwe trainer John Heitinga liet de kampioen zich voor rust vangen, om in de tweede helft ternauwernood te ontsnappen en net als de concurrenten geen fout te maken in de titelrace: 3-1.

12 februari