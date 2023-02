Ruim tachtig bomen in Heiakker worden gekapt, tóch is belangenclub blij: ook tien stuks gered

Treinen Maaslijn rijden niet, reizigers blij met een vol buurtbusje: ‘Ik heb wel een dag uitgekozen, hè’

CUIJK - Als hij op het informatiepaneel op het perron van station Cuijk in het rood overal ‘cancelled’ ziet staan, zakt de moed hem even in de schoenen. ,,Oh nee", klinkt het. ,,Ik reis altijd met de trein naar mijn school in Boxmeer”, zegt de 16-jarige Jamal Emad.

14:55