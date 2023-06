Ruim tweehonderd vrijwilligers zorgen dat het hele plaatje klopt bij NK atletiek bij Spado

Profronde van Luyksges­tel begroet een hulk, een opa én een topsprin­ter

Wie maandag naar Luyksgestel komt, kan de taaie spieren van ‘opa’ Jos van Emden zien malen. De kersverse nationaal kampioen tijdrijden is een van de drie absolute trekpleisters van de profronde, waar ook Harrie Lavreysen in een uniek onderdeel meerijdt. Én in extremis ook nog Olav Kooij.