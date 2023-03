Ruinerwold-zoon Israel van Dorsten vertelt zijn verhaal in De Ruchte; ‘Openheid zorgt ervoor dat je er uit komt’

SOMEREN - Niet de minste gast stond vrijdagavond op het podium van De Ruchte in Someren. Een uitverkochte zaal luisterde ademloos naar het indrukwekkende relaas van Israel van Dorsten, een van de ‘kinderen van Ruinerwold’. Zijn boodschap: open zijn over je (mentale) problemen is enorm belangrijk.