Ruiten krabben en een laagstaande zon: met deze tips ga je veiliger (en sneller) de weg op

Brabantse heiligen, al dan niet gemarteld, stappen uit de schaduw van Maria

TILBURG - Het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord brengt Brabantse zaligen en heiligen over het voetlicht. Maria heeft ze als Onze Lieve Vrouwe al te lang verduisterd, weten Esther Becx en Paul Spapens, die voor de expositie tekenen. Wat er zoal te zien is? Onder meer een doosje met de botresten van de Martelaren van Gorcum, die op gruwelijke wijze aan hun eind kwamen in een turfschuur in Den Briel.

31 oktober