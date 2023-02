Rullens Fietsen breidt uit: ‘Als de fietsen netjes staan uitgestald, is hier veel meer uit te halen’

Oekraïense vluchtelin­gen komen anderhalve maand later naar Boekel

BOEKEL - De bedoeling was om medio februari een aantal Oekraïense vluchtelingen te huisvesten op Neerbroek in Boekel. Dat wordt bijna twee maanden later, omdat Enexis niet eerder voor elektriciteit kan zorgen voor de houten huisjes die zijn geplaatst.

15:12