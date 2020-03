Run op Brabantse coffeeshops, gigantische rijen om snel nog voorraad in te slaan vóór 3 weken sluiting

FotoreportageTILBURG - Voor coffeeshops in Brabant zijn gigantische rijen ontstaan nadat minister Bruins zondagavond bekendmaakte op de persconferentie dat alle horecagelegenheden vanaf 18.00 uur hun deuren moeten sluiten. Mensen proberen nog snel een voorraad in te slaan, omdat de maatregel tot 6 april geldt.

Sommige coffeeshops houden nog even hun deuren open, andere zijn streng en sturen klanten stipt om 18.00 uur weg. Een man is aangehouden, omdat hij provocerend hoestte in de wachtrij voor een coffeeshop in Den Bosch.

In de rij bij coffeeshop Toermalijn in Tilburg staan twee groepen Belgen. Een daarvan komt er regelmatig. Dat geldt ook voor stelletje uit Antwerpen. Ze nemen maar een wat groter voorraadje dan normaal mee. Een halfuur nadat de coffeeshop zijn deuren had moeten sluiten staan er nog zo'n 45 mensen in de rij. ,,Wil je snel zijn? We proberen zo veel mogelijk mensen nog te helpen.”

The Grass Company

Coffeeshop The Grass Company in Tilburg had zondag al de horeca in de shops gesloten, zegt een woordvoerder. ,,Je kon alleen nog afhalen.” Hij noemt het weekend 'drukker dan normaal maar niet extreem druk'. ,,We kunnen bovendien wel met drukte omgaan. Maar we vrezen voor ons extreem drukke weekend, dat is tijdens Roadburn in Tilburg.” Het muziekfestival vindt plaats van 16 tot en met 19 april.

Maandag heeft het bedrijf, dat vier coffeeshops heeft (twee in Tilburg en twee in Den Bosch), intern spoedoverleg. ,,Over hoe we ons personeel blijven betalen als we drie weken dicht moeten.”

FNV Horeca is geschrokken van het drastische besluit om de horeca per direct en tot en met 6 april te sluiten. ,,FNV Horeca heeft ook begrip voor de genomen maatregelen. Maar de gevolgen voor horecamedewerkers zijn desastreus te noemen, daarom roept FNV Horeca de overheid op om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Dit probleem is niet een probleem wat alleen opgelost kan worden. FNV Horeca treedt daarom zo snel als mogelijk in overleg met sociale partners om de gevolgen te bespreken’', laat de vakbond in een reactie weten.

Rij voor coffeeshop Toermalijn in Tilburg.

Rij voor coffeeshop in Den Bosch.

Een foto vanaf het balkon van de rij bij coffeeshop Toermalijn in Tilburg

Rij bij Level in Tilburg. De deuren zijn rond 18.10 uur al gesloten en klanten worden weggestuurd.

Rij bij coffeeshop Shiva, mensen proberen snel nog voorraad in te slaan voor sluiting.

Rij bij coffeeshop Chip 'n Dale in Den Bosch.

Rij voor coffeeshop Indian in Eindhoven, mensen proberen snel nog voorraad in te slaan voor sluiting

Korvelseweg, grote rij voor coffeeshop Maximilian

Rij voor Brabantse coffeeshop, mensen proberen snel nog voorraad in te slaan voor sluiting

New Wave in Eindhoven

Coffeeshop The Grass Company aan de Piusstraat

Run gaande op coffeeshops in Breda en Etten-Leur

Run gaande op coffeeshops in Breda en Etten-Leur

Run gaande op coffeeshops in Breda en Etten-Leur

Run gaande op coffeeshops in Breda en Etten-Leur

File bij McDonald's in Tilburg Reeshof

Ook bij de McDonald's in Tilburg Reeshof is het druk, al zijn de deuren daar al gesloten. Er staat buiten een lange file.

McDonald's is gesloten, maar buiten staat nog een file met auto's in Tilburg Reeshof