Rupsje-nooit-genoeg teistert onze tuinen

Binnenge­smok­kel­de kluisjesro­vers Rabobank lieten zich insluiten

30 april OUDENBOSCH/ETTEN-LEUR - De aanhouding van twee medewerkers (43 en 45) van beveiligingsbedrijf EBN uit Breda is een doorbraak in het onderzoek naar de grote kluisjeskraak bij Rabobank in Oudenbosch. Maar de zaak is nog niet rond. De onbekende handlangers die de spectaculaire 'inside-job' in de bank zelf uitvoerden, lopen nog vrij rond.