Rust terug op azc in Grave: 'Net als met voetbalhooligans, klein groepje verpest het voor de rest'

LongreadGRAVE - Geplaagd door incidenten kwam het asielzoekerscentrum in Grave de afgelopen weken geregeld negatief in het nieuws. Het schetst een verkeerd beeld van het leven op het terrein, vinden ze bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De boodschap: het is net als met voetbalhooligans, een klein groepje verpest het voor de rest. Een ochtend op het azc in Grave.

Pontificaal, in het midden van het terrein van het azc in Grave, wappert een vlag. Niet het Graafse geel-rood, de Nederlandse driekleur, of die van één van de landen wiens inwoners op het terrein verblijven. Nee, het is de regenboogvlag. De vlag van de LHBTI-gemeenschap, die staat voor de emancipatie van gays, biseksuelen, en transgender- en intersekse personen.

Vlag

Volledig scherm Sander Swiers, manager Bijzondere Opvang in Grave, waartoe ook de amv'ers behoren. © Ed van Alem Een vlag ook, waar een aantal van de bewoners gezien hun geloof, cultuur of afkomst, best aanstoot aan zou kunnen nemen. ,,Dan heb je een probleem, want dan zit je verkeerd in Nederland", zegt COA-woordvoerder Robert Ploeg daar meteen over. ,,Een deel van ons werk is uitleggen hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. En dat is daar ook een onderdeel van. Net zo goed als dat ik respect heb voor het feit dat jij wil bidden of niet wil bidden, of iets wil eten of iets speciaal niet wil eten. Dan zul jij op jouw beurt ook respect moeten hebben voor het feit dat wij met z'n allen respect hebben voor andersdenkenden."



Het is, zoals zo vaak de laatste tijd, zonnig en warm deze ochtend. Het is rustig op het terrein, slechts een enkele niet-Nederlander laat zich buiten zien. Twee jongens die op een bankje zitten, willen nadrukkelijk niet op de foto. Ze spurten weg als we onze rondleiding, met notitieblok en camera in de aanslag, beginnen. Bewoners zijn op school, doen elders vrijwilligerswerk, halen boodschappen of zijn ergens aan het wandelen. Of ze zitten gewoon binnen, 'niks te doen', zegt Ploeg. ,,Ik wil niet het plaatje schetsen dat ze alle 400 enorm actief de hele dag bezig zijn, want dat is gewoon niet zo."



Waar het wel druk is: bij de infobalie naast de ingang van het azc. Hier huizen het COA, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Vreemdelingenpolitie, artsen, en zogenoemde 'casemanagers'. Als bewoners iets nodig hebben, dan kunnen ze hier terecht. De reden dat ze deze donderdagochtend massaal in- en uitlopen, is de wekelijkse meldplicht.

'Het hotel van het IND'

Asielzoekers moeten bij het COA hun gezicht laten zien, om aan te geven dat ze gebruik willen blijven maken van de opvang. ,,In principe zijn wij als COA, zeg ik altijd maar heel gekscherend, het hotel van de IND", zegt Sander Swiers, manager Bijzondere Opvang in Grave. ,,Zij bepalen wat er met de mensen gaat gebeuren vanaf het moment dat ze binnenkomen, en in de tussentijd mogen ze bij ons logeren. Maar als zij ergens anders opvang willen regelen voor zichzelf, omdat ze hier al familie hebben, of als ze naar een hotel willen omdat ze hier met een zak met geld zijn gekomen, dan moeten ze dat zelf weten."

Kinderopvang

Achter het pand van de infobalie staat de kinderopvang. Elk azc heeft er één, zo legt woordvoerder Ploeg uit. ,,Het is niet de bedoeling dat je hier je kind dropt en dan zelf op de bank gaat zitten. Het is echt voor de kinderen van asielzoekers die ergens naartoe moeten." Bewoners hebben vaak afspraken, bij het IND in Den Bosch, of met een advocaat. Die zitten bijna allemaal in Den Haag of Amsterdam. ,,Daar moeten ze met het openbaar vervoer naartoe, en dan is het echt niet handig als je kids bij je hebt." Het COA heeft overigens geen betaald personeel in de opvang. ,,Wij faciliteren de ruimte. Vrijwilligers en gedoneerd speelgoed doen de rest."

In de hoek van het terrein zit de internationale tak van het Graafse Merletcollege. De jongeren van het azc, maar ook de kinderen van statushouders die al elders in de buurt wonen, genieten hier onderwijs. Nederlandstalig, dat wel, in het kader van de integratie. Verder zijn er op het azc veel recreatiemogelijkheden. Hier zat ooit een kazerne, en het militaire oefenterrein is nog deels zichtbaar. Elementen van de oude stormbaan zijn bewaard gebleven. Tot slot vinden we op het azc zeven woongebouwen, waar de asielzoekers verblijven.

Amokmakers door verslaving

Twee van die panden zijn ingericht voor de amv'ers, de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Naar die groep gaat nadrukkelijk de aandacht uit, omdat een paar van die bewoners verantwoordelijk waren voor de ongeregeldheden die hier de afgelopen weken plaatsvonden. En niet alleen hier. Ook in azc's elders in het land zorgde deze club amokmakers voor overlast. Diefstallen, ruzies, steekpartijen, de oorzaak lag telkens bij hetzelfde groepje jongeren. De burgemeester van Grave deed de voorvallen in zijn plaats af als incidenten. En dat waren het ook, maar wel met een ernstige onderliggende problematiek: rivotril.

Grave: 06-07-2018; DG_FotoAZC Velp-Grave. Een twee jaar geleden in gebruik genomen nieuw centrum. Veel jongeren (AMV) tot 18 jaar die zonder ouders hier komen worden opgevangen in 2 daarvoor bestemde gebouwen.De jonge kinderen hebben een eigen gebouwtje om in te spelen.

,,De jongeren die we de laatste tijd veel hebben binnen gekregen, uit veilige landen als Marokko, Tunesië, Algerije, daar zit ook heel vaak een verslavingsproblematiek onder", zegt Swiers. ,,Rivotril, een epilepsiemedicijn, is de drug van het moment . Verslavender dan heroïne. En met verslaving komt geldgebrek. Dan krijg je dat ze bij elkaar en bij andere bewoners hier spullen gaan stelen. Fietsen, dat soort dingen. Waar denk je dat die vechtpartijen vandaan komen?"

Uitgaan van het goede

Als er een steekpartij op het terrein plaatsvindt, dan worden daar vaak schilmesjes uit de eigen keukens bij gebruikt. De jongeren krijgen kookcursussen en beschikken over het nodige bestek. Bestek dat bij onenigheid ook als wapen kan worden gebruikt. ,,Maar moeten we dan alles achter slot en grendel stoppen?", vraagt Ploeg zich af. ,,Dan moeten ze voor elke aardappel die geschild moet worden, toestemming vragen. Ik denk dat dat niet handig is voor een normale opvoeding. Het idee is dat je met de opvang van grote groepen mensen uitgaat van het goede, en niet per definitie van het slechte."

Volgens Swiers, die zich in Grave puur bezig houdt met de amv'ers, is er in Europa een subcultuur van zwerfjongeren aan het ontstaan. ,,Die draaien een rondje door een aantal landen. Vooral Frankrijk, Duitsland, België en ons land zijn frequent aan de beurt. Ze komen veelal uit veilige landen, waarbij de Noord-Afrikaanse landen zijn oververtegenwoordigd. Dat is overwegend de doelgroep waar wij het nu constant in de media over hebben.

Die jongeren komen niet voor hun asielprocedure. Ze vragen wel asiel aan, omdat ze weten dat ze dan recht hebben op onderdak, maar vervolgens gaan ze niet naar hun afspraken met het IND. En als de datum van hun uitspraak dichterbij komt, verdwijnen ze ook weer. Het is hen om de opvang te doen, die wij wettelijk verplicht zijn te bieden. Hebben die kinderen hulp nodig? Zeker. Is het COA daar ooit voor opgericht? Nee."

Geen gevangenis

Het is een kwestie waar het COA mee worstelt, stelt Ploeg. ,,Wij zijn er om mensen die asielaanvragen doen in Nederland, te begeleiden naar een nieuwe toekomst. We zijn er niet om notoire overlastgevers in bedwang te houden, want wij zijn geen justitiële inrichting. En dat maakt 'm zo lastig. Die mensen hebben recht op opvang. Wij zijn verplicht om ze op te vangen, maar we kunnen ze niet dwingen om hun gedrag aan te passen. Het is hier geen gevangenis."

Op het azc in Grave komen eigenlijk twee werelden samen. Die van asielzoekers, families vaak, die wachten op doorstroming naar een gemeente. Een groot gedeelte heeft al te horen gekregen dat ze in ons land mogen blijven. En dan heb je de amv'ers, die naar Grave komen als ze pas een week in Nederland zijn. Hun situatie is anders. Zonder ouder of begeleider zijn zij nog in afwachting van of ze mogen blijven of terug moeten.

De alleenstaande tieners zitten gemiddeld een maand of drie in Grave. Het percentage dat mag blijven, hangt erg af van de groepen die op dat moment veel binnenkomen. ,,Twee jaar geleden hadden we voornamelijk een toestroom uit Syrië en Eritrea", zegt Swiers. ,,Dat zijn onveilige landen, dus die kregen per definitie een verblijfsvergunning. Nu zie je dat de toestroom wat schommelt. Er komen relatief veel jongeren uit veilige landen. Dan daalt het percentage dat een 'positief' krijgt natuurlijk enorm."

Spreiding werkt

Tot voor kort werden hier in Grave 76 amv'ers opgevangen. Twintig van hen kwamen uit de veilige landen. ,,En dat werd even te veel", zegt Swiers. Daarom besloot het COA de jongeren - en vooral de overlastgevers - te spreiden over het land. Het maximaal aantal amv'ers per azc is omlaag gebracht naar 50. ,,Om het weer iets werkbaarder te maken. Ze zijn simpelweg uit elkaar gehaald." Nu komen van de 46 amv'ers in Grave er slechts 4 uit de veilige landen. ,,Als je maar een paar van die probleemjongeren hebt, dan zorgt dat voor een heel andere groepsdynamiek." Gevolg van het schuiven is wel dat er alleenstaande tieners op nieuwe locaties moeten worden ondergebracht. Zo komt binnenkort in het azc in Overloon de eerste groep amv'ers.

De meeste jongeren met problemen in Grave kunnen daar prima begeleid worden, stelt Swiers. ,,Daar hebben we goed opgeleide mensen voor. Maar het is nou net waar we de publiciteit mee halen, waar we eigenlijk niets mee kunnen." Toen die 'vervelende' doelgroep oververtegenwoordigd was binnen de amv'ers, kostte dat veel te veel capaciteit en aandacht. ,,Dan gaat 90 procent van je tijd uit naar 10 procent van je bevolking", zegt de COA-manager. ,,Jongeren die hier verblijven en die hele andere zorg nodig hebben, daar kwamen we gewoon bijna niet meer aan toe. Los nog van de geweldsincidenten richting personeel, de bedreigingen en het onbeschofte gedrag. Het is erg frustrerend als we ons werk niet meer kunnen uitvoeren en de rest van de kinderen niet de juiste begeleiding kunnen geven."

Inmiddels is de rust wedergekeerd op het azc. Door de spreiding hebben zich al een paar weken geen incidenten meer voorgedaan. Het is, net als voor alle andere schoolgaande kinderen, zomervakantie. En door de hitte laten maar weinig bewoners zich buiten zien. Het voornaamste geluid komt van de wapperende regenboogvlag. ,,Jammer dat het nu wat rustig is op het terrein", zegt Swiers. ,,Je zou hier eens in de avonduren moeten rondlopen om te zien wat voor een gemoedelijk dorp dit eigenlijk is. Dat is een beeld wat op dit moment niet wordt uitgestraald naar buiten, en dat vind ik wel jammer. Want als je het hebt over, laten we zeggen, 10 jongens die zich hier hebben misdragen, dan staan daar 400 mensen tegenover die hier in alle vrede met elkaar leven."