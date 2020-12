Rusteloze Ossenaar durft het aan in de kledingbranche

Een maandje of twee, drie, of misschien wel een jaar of vijf? Niemand die een risicoloze inschatting kon maken over hoe lang corona de samenleving lam zou leggen. Ook Mike Krabshuis (20) uit Oss waagt zich niet aan een voorspelling. Maar thuis een beetje kansloos af zitten wachten tot alles weer normaal wordt, is niet echt zijn dingetje. Daar is ’ie naar eigen zeggen veel te zenuwachtig en rusteloos voor. Dus zette hij eind maart zijn evenementenbureau Fellow Events on hold. En greep vrijwel tegelijkertijd met beide handen een nieuwe kans aan: sinds een paar weken is hij de nieuwe eigenaar van herenmodezaak KEES. in het centrum van Schaijk. ,,Stilzitten, daar houd ik niet zo van. Dus toen de mogelijkheid voorbij kwam om deze zaak over te nemen, sloeg ik toe.”