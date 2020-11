Rustig en droog weer dit weekend in Brabant, zondag kouder

Nieuwsover­zicht | Verdachte gruwelijke brandmoord hoort 20 jaar cel en tbs eisen - Wat doen dertien pony's op een hockeyveld?

20 november Tegen de Bredase brandmoordverdachte is vrijdag 20 jaar cel en tbs geëist. Janie H. zou Ger van Zundert in zijn garage in brand hebben gestoken. Drie vrienden hebben een jas ontworpen om hamburgers warm te houden en in Tilburg zijn dertien pony's achtergelaten op een kunstgrasveld van een hockeyclub. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.