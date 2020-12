Ruzie in zonderling huishouden in Duizel escaleert: Jan (55) overleeft het niet

Sinter­klaas is gul en dit zijn de populaire cadeaus dit jaar

24 november Sinterklaas is in een gulle bui dit jaar. Hij tast dieper in de buidel en dat merken de speelgoedwinkels in Brabant ook. En het favoriete speelgoed dit jaar? ,,Lego Mario, Na! Na! Na! Surprise rugzak en de Kidizoom vlogcamera. Helaas is dat bijna overal uitverkocht.”