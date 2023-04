‘s Nachts voetballen in RBC-stadion voor moslimbegraafplaats: De Ramadan Cup

Meisje valt van steigerend paard bij spoorweg­over­gang in Dorst, dier schrok van langsrij­den­de trein

DORST - Een meisje is zaterdagmiddag gewond geraakt toen ze van een paard viel in Dorst. Ze wilde het paard laten stoppen bij een spoorwegovergang in de Spoorstraat, maar het dier begon in plaats daarvan te steigeren. Waarschijnlijk schrok het paard van de langsrijdende trein.