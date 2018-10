's Ochtends zit je aan de havermoutpap, een paar uur later sta je in te rammen op gewapende ME’ers

Erop: Paul Depla

Een kruistocht tegen het hooliganisme voerde Paul Depla afgelopen week. De burgemeester van Breda, die sneller twittert dan dat hij met zijn ogen knippert, had een choquerend filmpje van rellen na NAC – Willem II de wereld in geslingerd. Te zien is hoe een clubje ‘fans’ slaand en schoppend de aanval opent op bewapende ME’ers. “Diep en diep triest”, stelde Depla terecht, die zere stembanden moet hebben gekregen van het te woord staan van alle media. Je kon de tv niet aanzetten of Depla was in beeld. Zijn auto stond vaker bij de studio’s in Amsterdam dan bij het stadhuis in Breda. Het leek wel of Depla zich in zessen had gedeeld, om toch wel bij alle kranten en omroepen zijn zegje te doen. Gekscherend werd hij de nieuwe tafelheer van Pauw genoemd. Bromberen vinden dat de burgemeester met zijn mediaoptredens NAC en de stad in een negatief daglicht zet. Onzin: de negatieve aandacht komt door de relschoppers, niet door Depla. Liever een burgemeester die op de barricaden gaat voor een veilige pot voetbal dan eentje die zich angstig verstopt op zijn kamer hoog in het stadhuis.