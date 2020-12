Sabrina schreef een brief aan haar pasgeboren dochter: ‘Lieve Rosie’

Lieve Rosie

Ik kijk naar jou op een scherm. Je bent zo groot als een ananas. Je zit nog in mijn buik. Daar ben je veilig. Blijf daar maar zo lang mogelijk. Zo kan ik je beschermen tegen de buitenwereld. In de buitenwereld is corona. En geloof me: dat brengt weinig goeds. De dag dat de eerste Nederlandse patiënt werd opgenomen in het ziekenhuis, was de dag dat we jouw opa en oma vertelden dat ik zwanger was. We hadden geen idee wat ons allemaal te wachten stond.

Ik kijk naar jou terwijl je slaapt. Je bent pas vier dagen oud en je bent zo klein, zo fragiel en zo kwetsbaar. De vingertjes verstrengeld, dat kleine neusje dat zacht op en neer gaat en de gezichtsuitdrukkingen die me verklappen hoe je droomt. Plots stromen de tranen over mijn wangen. Wat als jij ziek wordt? Wat als jij corona krijgt? Of ik? Kan ik je dan niet meer kussen of knuffelen? Ik word intens verdrietig bij die gedachte. Ik moet je beschermen tegen alles en iedereen. Je voor altijd binnen houden in deze slaapkamer en nooit meer buiten laten.

Ik kijk naar jou in de armen van het kraambezoek. Die armen raken jou aan. Waar zijn die armen geweest? Help. Ik wil niet dat mensen aan je zitten. Maar ik wil het ook wel. Als ik in de ogen van jouw oma’s en opa’s kijk, zie ik hoe ze glunderen. Ik ben zo trots. Ik wil wél dat ze jou vast houden, maar tegelijkertijd ben ik zo bang. Hoe moet ik hier mee omgaan?

Ik kijk naar papa terwijl hij naar jou kijkt. Hij heeft zich laten testen, bang dat hij corona heeft want hij heeft keelpijn. Hij moet afstand van je houden en durft je niet aan te raken. Dat is veel te moeilijk. ,,Als ik positief ben getest, ga ik nog liever een week naar een hotel’’, zegt hij gefrustreerd. Ik snap hem. De drang om jou te knuffelen is te groot. Weet je wel hoe schattig je bent? Twaalf uur later krijgen we de uitslag: negatief. Hij vliegt op je af en laat je de rest van de avond niet meer los.

Ik kijk in jouw grote blauwe ogen en zie hoe je naar me lacht. Een onschuldige lieve lach, geschonken door een baby die totaal geen weet heeft van de buitenwereld. Ik smelt en besef dat ik je niet altijd overal tegen kan beschermen. Jij bent geboren in een extreem raar jaar Rosie. Een historisch jaar waar we het in de toekomst nog lang over zullen hebben. Jij weet van niets, en dat houd ik graag zo. Jouw eerste kerst, eerste carnaval, eerste Sinterklaas, ze zijn allemaal anders dan normaal. Ik ben blij dat je daar nog helemaal niets van mee krijgt. Ik wind er geen doekjes om. Het was geen leuk jaar. Het was makkelijk om zwanger te zijn tijdens de coronacrisis want ik hoefde geen feestjes te missen, kon thuis werken en veel rust pakken. Maar daar is, wat mij betreft, alles mee gezegd.

Bijna alles. Want toch is corona wel ergens goed voor geweest en dat is heel waardevol voor mij. Hopelijk ook voor jou, tegen de tijd dat je deze brief leest. Namelijk voor het waarderen van ons normale leventje. Het waarderen van onze vrijheid. Voor het besef hoe goed we het eigenlijk hebben als alles ‘normaal’ is.

Lieve Rosie, ik wil echt niet zo’n moeder worden die steeds zegt: ,,Vroeger, toen konden we niet eens naar de kroeg! We mochten zelfs maar met tweeën over straat!’’ Ik wil niet zo’n moeder worden Rosie, maar vergeef me alsjeblieft als ik het toch word.

Af en toe.