Sam (17) beleeft doorbraak en stormt de wereldtop van het snowboarden binnen: ‘Dit is heel vet’

Als 17-jarige heeft Sam Vermaat al zo’n beetje de hele wereld gezien. Als groot snowboardtalent traint hij dag in, dag uit. Reist hij door Europa, Amerika en binnenkort ook Nieuw-Zeeland. En tegelijkertijd probeert hij als leerling 6 VWO zijn diploma te halen. ,,Of die combinatie zwaar is? Nou, heel de dag in een klaslokaal zitten. Dat lijkt me pas zwaar.”

Even geen sneeuw en snowboard deze week, voor Sam Vermaat uit Halsteren. De 17-jarige snowboarder geniet van een paar dagen vrijaf na zijn succesvolle WK-deelname in het Georgische Bakuriani. Voor het eerst deed Vermaat mee aan het mondiale toernooi, waar de crème de la crème van de wereldtop het tegen elkaar opnam.

Het werd een debuut om nooit meer te vergeten. Juist op het onderdeel waar Vermaat zelf een hard hoofd in had -de Big Air-, verraste hij alles en iedereen met een achtste plek op het WK. Nog nooit eindigde een Nederlandse snowboarder zo hoog op een wereldkampioenschap. ,,Tijdens het toernooi zelf stond ik er niet bij stil, toen was ik er ook echt niet mee bezig", reageert Vermaat nu. ,,Maar dit is toch wel vet. Bijzonder ook zeker wel.”

Nieuwe generatie

Vermaat grapt nu al dat de tijd van ‘de nieuwe generatie’, waar hij dus onderdeel van is, is aangebroken. Als één van de jongste op het WK verraste hij vriend en vijand met zijn prestaties. ,,Alleen de winnaar bij de Big Air was net zo jong als ik, verder zijn ze allemaal wel wat jaartjes ouder.”

Vermaat denkt dat de generatie waar hij onder valt nog wel wat Nederlandse snowboardtalenten zal voortbrengen, maar daaronder is de aanwas schrikbarend laag, aldus de jonge Halternaar. ,,Daar maak ik me soms wel zorgen over. Door corona hebben zijn we denk ik twee jaar talenten misgelopen omdat de sneeuwparken dicht moesten. Ik hoop dat de sport de komende jaren meer aandacht krijgt. En ik hoop dat ik daar aan kan bijdragen dat jonge mensen zien hoe gaaf snowboarden is. Ook de voor de televisiekijker kan het gewoon heel spectaculair zijn.”

Komt niet uit de lucht vallen

Terug naar het heden. De uitstekende prestatie van Vermaat komt niet écht uit de lucht vallen. Na zijn eerste meters op een snowboard als jonge jongen wordt Vermaat al direct gezien als een groot talent. Nu, jaren later, maar nog altijd heel jong, beleeft hij zijn grote doorbraak. Hij versloeg afgelopen week onder meer Niek van der Velden uit Roosendaal, die vorig jaar nog prima presteerde op de Olympische Spelen. Het laat zien dat de 17-jarige Vermaat flinke stappen heeft gezet het afgelopen jaar.

,,Ik heb ook harder getraind dan ooit", geeft hij een mogelijke verklaring op zijn doorbraak. ,,Dit seizoen heb ik zelfs wedstrijd laten schieten om extra te kunnen trainen. Fysiek ben ik veel sterker geworden en ik heb heel veel getraind op de techniek van de tricks. Dat heeft me heel veel vertrouwen gegeven.” En dat vertrouwen heeft hij de komende tijd ook weer nodig om verder te kunnen groeien als snowboarder. Bang voor meer druk van buitenaf na zijn goede WK-prestatie is Vermaat in ieder geval niet. ,,Ik vind het juist wel leuk, die aandacht. Het is mooi om erkenning te krijgen na al het harde werk en de vele uren die je erin hebt gestopt.”

Door één toernooi heeft Vermaat zich dus gevoegd bij de absolute wereldtop van het snowboarden. ,,Hoe dat voelt? Niet verkeerd, hoor", zegt hij lachend, maar daarna meteen serieus: ,,Leuk om er nu bij te staan, maar ik wil hier niet blijven hangen. De volgende stap moet nu gezet worden, want ik wil de beste zijn.”