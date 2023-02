Sam uit Hapert verloor onderbeen en helpt nu jongeren die ook moeten leven met een lichamelijke ‘uitdaging’

Ondernemen­de lefgozer Jim Vendrig droomt groots: ‘Skihal met watersport aan Binnen­schel­de’

BERGEN OP ZOOM - Lefgozer Jim Vendrig (29) neemt in coronatijd indoorskihal EGO Ski in Bergen op Zoom over. Terwijl hij de deuren gesloten moet houden, werkt hij aan een plan om sterker uit de strijd te komen. ,,Mijn droom? Een skihal met watersport aan de Binnenschelde.”

13:00