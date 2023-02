Sambeek zonder geblesseerden, zieken en vakantiegangers onderuit, effectief Gassel pakt tweede zege, Heijen gaat aan kop

VOETBAL MAASLANDVV Sambeek beleefde in de vierde klasse F een dramatische zondag. Zonder trainer en negen (!) spelers ging de ploeg de bietenbrug op bij Lottum/GFC’33: 3-0. ,,Echt bijzonder dit”, zei Dennis van Well.

De aanvoerder wees op de geblesseerden, zieken en vakantiegangers. ,,Typerend was dat onze keeper vrijdag uitviel bij een partijtje zaalvoetbal en zijn vervanger van het vijfde elftal zich vandaag afmeldde met griep”, zei Van Well. ,,Ik ben vanochtend de kleedkamer van Sambeek 3 binnengestapt om drie man te regelen. Uiteindelijk stond de leider in de goal en hebben er twee spelers van die ploeg nog eens negentig minuten bij ons gespeeld.”

Van Well deed er verder luchtig over. ,,Ik ben ook niet fit, heb vanochtend flink overgegeven, maar afmelden kon echt niet. En ach, we speelden een goede eerste helft, met 0-0 bij rust. In de tweede helft was het op. Als we op volle oorlogssterkte waren geweest, dan had ik het wel willen zien.”

Omdat coach Tom Wollenberg ook ziek was, fungeerde assistent Lars Nabbe als coach in Lottum. De oud-prof van VVV is vanaf volgend seizoen hoofdtrainer. Van Well: ,,Lars heeft vandaag laten zien dat hij het in de vingers heeft. Dat is een van de weinige positieve dingen aan deze dag. Deze wedstrijd moeten we zo snel mogelijk vergeten.”

VIOS’38 zette een rampreeks voort. Na dikke nederlagen tegen DEV (4-1), Stormvogels’28 (4-1) en Kronenberg (1-3) gingen de Beugenaren op eigen sportpark hard onderuit tegen Montagnards: 0-4. Tot overmaat van ramp werd Jasper Tönnissen in de slotfase met een rode kaart weggestuurd.

Trainer Michel Janssen zat er na afloop doorheen. ,,Ik heb de laatste weken al meermaals wakker gelegen van de situatie op de club. En dat heeft niet alleen met de wedstrijden te maken, ook met het niveau en de beleving op de training”, gaf de coach eerlijk toe. ,,Het moet gewoon veel beter. En de ommekeer komt, dat weet ik. Daar heb ik nog wel vertrouwen in.”

Volgens Janssen ontbreekt momenteel in zijn team het geloof. Daarnaast kampt VIOS met een blessuregolf. ,,Ik vind wel dat we in de tweede helft karakter hebben getoond. Pas na de rode kaarten krijgen we de 3-0 en 4-0 om te horen.”

Heijen heeft zondag de koppositie gepakt in de vierde klasse F. De Limburgers wonnen de topper bij nummer drie Merselo (0-1) en passeerden DSV (dat niet in actie kwam) op de ranglijst.

De ploeg van coach Tim Driessen speelde in het Venrayse kerkdorp een moeizame eerste helft. Toch werd de thuisploeg niet echt gevaarlijk. Heijen rondde echter in de eerste minuut na rust de eerste goede aanval succesvol af. Coen van de Venn gaf de pass en Bas Janssen scoorde.

Daarna speelden de bezoekers het duel professioneel uit. Heijen staat met 35 punten uit 15 duels nu een punt voor op DSV.

VIERDE KLASSE H

Tweede overwinning van Gassel

Gassel besliste zondag uit een vlijmscherpe counter het degradatieduel met Achates uit Ottersum: 1-0. Dirk van Spijk werd matchwinnaar tijdens het duel in de vierde klasse H.

Het was pas de tweede zege van het seizoen voor Gassel, dat nu zes punten uit vijftien duels heeft. De ploeg blijft voorlaatste. Achates, dat op plek twaalf staat en daarmee op een nacompetitieplek, was grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij. Voor rust was Damien Matulessy dicht bij een goal uit een vrije trap, Bas Thijssen raakte de lat in een situatie waarin Achates drie grote kansen achter elkaar kreeg.

Na rust kwam Achates er moeilijker doorheen en was een uitbraak voldoende van de thuisploeg. Op aangeven van invaller Soulaiman Rotbi stak Van Spijk door de verdediging. Hij rondde in de een-op-eensituatie keurig af.

Gassel-voetballer Teun Hendriks werd in de slotfase nog met een rode kaart weggestuurd, Rotbi kon niet verder vanwege maagklachten. Tegen negen man kwam Achates niet tot een grote kans, daarvoor ontsnapte Gassel aan een penalty tegen.

Uit de vierde klasse H degradeert één ploeg direct. Zowel Gassel als Achates gaat over elf duels de nacompetitie in als de stand zo blijft. NLC’03 is namelijk hekkensluiter met drie punten.

