Sanna Elkadiri | Na de allereerste prik kwam het moddergooien: ‘Ik had het compleet onderschat’

Even Tot Hier geeft wereldkam­pi­oen Dick Jaspers alsnog de huldiging die hij verdient

Geen fatsoenlijke huldiging voor wereldkampioen driebanden Dick Jaspers? Dat was de makers van de kijkcijferhit Even Tot Hier een doorn in het oog. Dus togen zij vrijdagochtend naar zijn woonplaats Sint Willebrord om de biljartheld het eerbetoon te geven dat hij verdiende. Het resultaat was zaterdagavond te zien op NPO 1.

18 december