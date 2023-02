Saskia haakt vastenavendfiguren: 'Mijn hoofd ontploft soms van de ideeën'

indebuurt.nlKrabben, pakkendragers of ’t geitje: Saskia Vermunt (51) haakt alles wat met de Bergse Vastenavend te maken heeft. Tv-kijken doet ze het liefst met een haakwerk in de hand. “Maar dan alleen met een Nederlands of Engels programma hoor, een Zweedse serie is als je bezig bent niet te volgen.”

Rond de Vastenavend is iedere avond gevuld met het haken van krabbenmutsen en poppetjes van het gevolg. Maar zat, dat is ze het nooit. “Het is zo leuk om mensen in de stad tegen te komen met mijn werk. Dat blijft bijzonder.”

Bye bye, kerstbal

Haar handwerkavontuur begon tien jaar geleden. “Ik begon met kerstballen breien. Maar die was ik op den duur zat en mijn kinderen waren te oud om dingen voor te maken. Toen ben ik gaan haken. Dat was nog best lastig, sinds mijn schooltijd had ik dat al niet meer gedaan. Want hoe zet je ook alweer steken op? Ik heb het mezelf allemaal aangeleerd door het kijken van YouTube filmpjes.”

Omslagdoek

Saskia begon met het haken van krabben. Vrienden en familie vonden die zo leuk, dat ze die ook wilden hebben. “En toen begon ik een jaar of vier geleden met mijn eerste omslagdoek. Daar is het echt mee begonnen. Een vriendin had nog een oud gordijn met een krab erop, dat patroon heb ik toen uitgeteld.”

Tal van ideeën

Niet veel later begon ze ook met het haken van haar kenmerkende krabbenmutsen. “Eerst voor mezelf, toen pas voor anderen. Toen ik drie jaar geleden van de Bergse plaat weer terug naar het centrum verhuisde, had ik in mijn hoofd dat ik ook de pakkendragers wilde maken. Ik heb zoveel ideeën, voor mijn gevoel ontploft mijn hoofd soms gewoon.”

Quote Als ik heel hard aan het tellen ben, weten ze me dat ze me even met rust moeten laten

Uitdaging

De leuke reacties bleven maar komen. Daarom begon Saskia een eigen pagina, Sas Haakt. “Daar kwam ook de vraag naar de patronen. Ik wil niet zeggen dat ik de krabben ondertussen blind haak, maar ik hoef er niet zoveel meer bij na te denken. Het uittekenen en uitschrijven is best lastig. Want je moet het zo schrijven dat een ander snapt wat je bedoelt. Maar tot nu toe gaat dat goed.”

Hard tellen

Als de vastenavendtijd aanbreekt, is iedere avond van Saskia in ieder geval gevuld. “Nu is het echt heel druk. Maar ik doe het echt als hobby en neem niet meer bestellingen aan dan ik op tijd kan maken.” Of ze het thuis erg vinden dat ze zo druk is? “Nee, ze moeten er alleen maar om lachen. Ze weten ondertussen dat als ik heel hard aan het tellen ben, ze me even met rust moeten laten. Ik denk dat alle haaksters dat wel herkennen.”

