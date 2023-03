Schaakspel wint aan populariteit in coronatijd

Plan voor appartemen­ten­com­plex in Lage Zwaluwe op plek café Ligthart

LAGE ZWALUWE - Dertien appartementen, verdeeld over twee woonlagen, waarvan de bewoners een weids uitzicht richting Biesbosch hebben. Dat is wat Antrist Vastgoed wil gaan realiseren aan de Loonsedijk in Lage Zwaluwe op de plek waar nu nog café-feestzaal Ligthart is gevestigd.