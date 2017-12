Schade bij huisartsenpraktijk Veldhoven door explosie

Volgens een politiewoordvoerder is er vermoedelijk iets bij het gebouw neergelegd of naar binnen gegooid dat de explosie heeft veroorzaakt. De entree van de huisartsenpraktijk raakte zwaar beschadigd, de ruiten zijn kapot en de plafondplaten zijn naar beneden gevallen. De gevel is ontzet en ook binnen in het pand is schade ontstaan. De technische recherche is in en rond het gebouw bezig met sporenonderzoek. Ook de brandweer is aanwezig. Het is nog onduidelijk of de explosie is veroorzaakt door vuurwerk of door een zwaarder explosief. Er zijn geen gewonden gevallen.