Schade door zware regenbuien? Brabantse gemeenten terughoudend met subsidies

We hebben er inmiddels ruimschoots ervaring mee: zware regenbuien waarbij meer dan vijftig millimeter op één dag valt. Het is belangrijk om dat water op een goede manier af te voeren, maar Brabantse gemeenten blijken terughoudend in het subsidiëren van maatregelen waarmee we dat kunnen doen. Dat zocht Beslist.nl uit.

De website deed onderzoek met hulp van cijfers van het KNMI om in kaart te brengen waar in Nederland veel regen valt en welke lokale subsidies er gegeven worden voor regenwaterverwerking. In Brabant blijkt dat door lang niet alle gemeenten gedaan te worden.

Kans op wateroverlast

De afgelopen vijf jaar viel er jaarlijks gemiddeld 880 millimeter regen per Brabantse gemeente, aldus Beslist.nl. Tijdens een zware regenbui van meer dan vijftig millimeter binnen 24 uur, is er kans op wateroverlast. In Brabant gebeurde dat de afgelopen tien jaar 23 keer. Dat is het hoogste aantal van alle provincies. Heusden staat op 3 in de top 3 van plaatsen waar landelijk gezien de meeste neerslag valt.

Regenval in Nederland © Beslist.nl

De kans op waterschade door regen is afhankelijk van een paar lokale omstandigheden zoals de ligging en het grondtype. Volgens cijfers van BlueLabel is er in bijna honderd gemeenten een verhoogd risico op schade. Binnen Brabant geldt dat voor 27 gemeenten waaronder Tilburg, Eindhoven, Bergen op Zoom, Uden, Geldrop-Mierlo en Breda.

Inwoners stimuleren

Het onderzoek van Beslist.nl richtte zich er vooral op in hoeverre gemeentes hun inwoners stimuleren om beter met water om te gaan. Landelijk zijn er in 136 gemeenten lokale subsidies voor het afkoppelen van de regenpijp (naar de regenton), het aanleggen van groene daken en het weghalen van tegels in de tuin. Minder dan de helft (30 van de 62) Brabantse gemeenten biedt zo'n subsidie aan. Dat zijn wel -deels- de gemeenten waar het vaakst zware regen viel, zoals dus Waalwijk en Someren. Vooral gemeenten in Oost-Brabant verstrekken vaak subsidie. Hetzelfde geldt voor de grote steden in Brabant zoals Breda, Tilburg en Eindhoven.

Volgens de website hebben mensen overduidelijk meer interesse in het kopen van spullen om regenwater mee op te vangen. Ze ziet de afgelopen periode een flinke toename in de interesse in regentonnen, tuinplanten en waterdoorlatende ondergronden.

Deze gemeenten geven regenwatersubsidie © Beslist.nl