Schappen supermarkten weer voller na hamstergekte

5 februari Acht maanden celstraf, waarvan ze er vier moeten uitzitten. De rechter veroordeelde enkele relschoppers in Eindhoven vandaag fors. Verder keken we vandaag vast vooruit naar het weekend. Het gaat zondag sneeuwen, maar de vraag is hoeveel. Of moeten we ons in Brabant voorbereiden op veel ijzel?