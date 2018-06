Schietpartijen, doden, chemisch afval, maar: 'Onder drugsgebruikers wordt daar niet over gepraat'

De meeste drugsgebruikers zien alleen de dealer van wie ze hun spul kopen, en soms zelfs dat niet. Maar achter die dealer gaat een wereld van brandgevaarlijke illegale labs, gedumpt drugsafval en ander leed schuil. Zijn gebruikers daarmee bezig?

,,Het gaat wel eens door mijn hoofd”, zegt een 22-jarige muzikant. Op voorwaarde van anonimiteit willen jonge Eindhovenaren best praten over hun gebruik. ,,Ik voel me wel enigszins verantwoordelijk. Maar dat is geen reden om niet te gebruiken.” Drugsgebruik is in zijn omgeving normaal, zegt hij. De nare kant van de drugswereld is geen onderwerp van gesprek.

,,Daarover wordt niet gepraat”, bevestigt een 32-jarige vrouw, eveneens muzikant. ,,Ik lees wel steeds vaker over gedumpte vaten drugsafval. Of dat mensen gedwongen drugs smokkelen. Daar denk ik steeds meer over na.” Maar ook voor haar is het nog geen reden niet te gebruiken.

Quote Uiteinde­lijk neem ik niet de beslissing drugsafval te dumpen 31-jarige sociaal werkster die wel eens drugs gebruikt

,,Uiteindelijk neem ik niet de beslissing drugsafval te dumpen”, zegt een 31-jarige sociaal werkster. Ze voelt zich ‘een beetje’ verantwoordelijk voor het in stand houden van drugscriminaliteit. Maar politici zijn dat volgens haar net zo goed: ,,Zij bepalen dat drugs illegaal zijn. Ik zou het legaliseren en zorgen voor goede voorlichting.”

Criticasters kunnen bovendien zeggen dat de meeste hier geproduceerde drugs geëxporteerd worden. Als Nederlanders massaal stoppen met gebruiken, heeft dat een gering effect op de illegale productie. Desalniettemin hoort Nederland bij de Europese landen waar de meeste drugs gebruikt worden, bleek begin deze maand uit cijfers van het Europees drugsagentschap. Vooral het voornamelijk in Brabant gebrouwen MDMA is erg populair.